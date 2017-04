«Prooviabielu» Helen pihikaamera ees: miks ta jättis saate pooleli? Kas leivad Kalvi-Kallega ühes kapis?

Kas noortel on leivad juba ühes kapis? Millised võtted said tehtud purjuspäi? Millega kaunistab Helen oma aega täna? Nendele põnevatele küsimustele saab vastuse Malluka pihitoooli rubriigis.

«Ma jätsin saate pooleli sellepärast, et ma tahtsin Kalvi-Kallega edasi olla ja ma nägin, et sellel ei ole mõtet lihtsalt, et jätkata,» põhjendas Helen, miks ta enne saate lõppu ajama pani. «Seega me jõudsime kokkuleppele, et mina lõpetan ja Liisa jätkab.»

Teiste «Prooviabielu» meestest osalejatega on Helenil suhted väga head, aga staarikesele kõige rohkem puges hinge siiski maamehest driftija Kalvi-Kalle, kellest lähedasemaks ei saanud neiule mitte keegi. «Ma teadsin lihtsalt seepärast, et minu tulevik tuleb edasi Kalvi-Kallega, et mu sisetunne ütles seda mulle,» rääkis staarike, et tema lähedased suhtuvad mehesse hoolimata tema minevikust hästi.

Heleni sõnul on Kalvi-Kalle hea südamega ning see, et ta on vangis istunud, ei puutu üldse asjasse.

«Meil ei ole Kalvi-Kallega leivad ühes kapis. Minul on Tartus korter ja Kalvi on mul tihti külas,» lükkab staar ümber kuulduse nagu elaks paar koos.

Vaata videost, mis on Heleni suhe alkoholiga SIIN.