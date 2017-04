Video: India pere teatas, et «ahvitüdruk» on nende oma

Lapse leidnud looduskaitsepatrull viis lapse Lucknow haiglasse, kus teda uuriti ning ilmnes, et umbes üheksa-aastasel tüdrukul on nii vaimse ja füüsilise tervise probleeme, lisaks leiti ta kehalt mitmeid vigastusi, edastab New York Post.

India Mowgli-tüdruk / Hindustan Times/Hindustan Times/Sipa USA/Scanpix

Nüüd ilmusid välja 45-aastane Ramzan Ali Shah ja ta 35-aastane naine Nazma, kes teatasid, et tegemist on nende tütrega, kes üks aasta tagasi kadunuks jäi.

Mehe ja naise teatel kadus nende laps 28. märtsil 2016, kui nad olid sisseoste tegemas.

India võimuesindajate arvates jättsi pere tüdruku meelega metsa, kuna nad ei suutnud tema eest enam hoolitseda.

«Ta on minu tütar. Arvati, et ta on 8 – 9-aastane, tegelikult on ta kümneaastane. Ta kadus möödunud aastal ja me otsisime teda kaua, teatades ta kadumisest ka politseile. Panime üles ta pildiga kuulutusi, lootes et keegi on teda näinud ja kui temast midagi ei kuulnud, pidasime teda surnuks või siis inimkaubitsejate kätte langenuks,» sõnas mees.

Paar külastas Jaunupuris asuvat lastekodu, kuhu pärast haiglas olemist Aliza nimeks saanud tüdruk viidi. Arstid teevad perele DNA-testi, mis peaks kinnitama, kasn need kaks inimest on selle tüdruku ema ja isa.

«Meie tütrel on vaimne probleem. Olime talle ravimeid ostmas, kui ta järsku kadus. Otsisime ümbruskonna läbi teda leidmata,» lisas end isaks nimetanud mees.

Ramzan ali Shahi teatel läksid nad Mungra Badshahpuri politseijaoskonda, kus tegid tütre kadumise kohta avalduse, kuid politsei keeldus neid aitamast.

Indialane lisas, et ta naine oli lapse kadumisest nii murtud, et ta ei söönud ega maganud mitu nädalat.

End tüdruku vanemateks kuulutanute sõnul on nad üllatunud, et tüdruk nii kaua üksinda metsas hakkama sai ja nälga ei jäänud.

Erivajadustega lastega tegeleva India heategevusorganisatsiooni Nirvani asutaja Suresh Singh Dhapola teatel aitasid nii arstid kui nende spetsialistid tüdrukul käima ja sööma õppida, kuid rääkida ta ei oska.

«Esimesed kaks päeva olid rasked, sest ta käitus nagu ahv, süües-juues põrandal, kuid nüüdseks on märgata arengut. Lapse probleemid näitavad, et vanemad ei tegelenud temaga. Lisaks oli tal füüsilise tervise probleeme nagu väga madal hemoglobiinitase, madal vererõhk ja pidev väike palavik, mis viitab põletikule. Ta soolestikust leiti usse ja ta saab antibiootikumide ravi,» selgitas heategija.

Arstid kinnitasid, et last külastasid inimesed, kelle teatel on nad tema vanemad. Samas tuleb kontrollida nii dokumente kui teha sugulust kinnitav DNA-test, kas tüdruk on ikka nende oma.

Veel on lahendamata saladus, kuidas vaimse ja füüsilise erivajadusega tüdruk sai pikka aega metsas olles ellu jääda.