Kauaoodatud taasühinemine! Eesti diskoeliit JAM tuleb taas kokku

Ansambel JAM asutati aastal 1994 kahe Tallinna Muusikakeskkooli õpilase Juss Tamme ja Mihkel Mattiseni poolt. Bändiga tegid koostööd ka Tarvo Valm kitarril ja Timo Vendt saksofonil. Meeste esimeseks singliks sai lugu nimega «Miks minema läed» ja edu Eesti diskomaastikul oli garanteeritud. Järgnevad 11 aastat esines bänd kõikvõimalikel kontserdituuridel ja populaarsetes diskoteekides. Selle aja jooksul jõudsid muusikasõpradeni siiani unustamatud JAM-i hitid nagu «Ootan tuult», «See viis», «Tants, mida tantsisime», «Ainus tee», «Sinuga koos» ja «Sünnipäevalaul».

JAM pakkis asjad kokku aastal 2005 ja sellest ajast on mehi koos kuuldud vaid mõnel kontserdil aastal 2009. Jussile ja Mihklile on korduvalt tehtud ettepanekuid taas lavale tulla, kuid siiani pole mehed leidnud enda jaoks sobivat üritust. Eelmisel suvel debüteerinud Retrobest pani aga Mihklil ja Jussil silmad särama. “Me oleme mõelnud, et tahaks oma fännidele teha ühekordse kingituse ja oleme aastaid oodanud seda õiget üritust. Meie nägemus ühtis Retrobesti korraldustiimiga,” ütles Mihkel Mattisen.

Sellest ajast, mil JAM viimati lavalaudaldel fänne rõõmustas, on möödunud palju aastaid ning tehnika kõvasti arenenud. Selleks, et taas muusikat tegema asuda, tuleb vanu hitte värskendada ja digitaalselt taasluua muusikalised taustad, mis saavad läbi kaasaegse tehnoloogia kvaliteetse kuue.

Retrobesti laval saab JAMi näha reedel, 30. juunil. Emotsionaalset esinemist saadab efektne video-, valgus- ja püroshow. Vaid ühel õhtul on võimalik maalilise Pühajärve kaldal näha 1990. originaalkostüümides Mihkel Mattisenit klaveril, Juss Tamme süntesaatoril, Timo Vendti saksofonil ja Tarvo Valmi kitarril.