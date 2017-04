Video: maailma vanim inimene on nüüd 117-aastane jamaicalanna

Jamaica peaminister Andrew Holness teatas Twitteris, et maailma vanim inimene on nüüd Jamaical elav Violet Brown, kes sündis 10. märtsil 1900, edastab The Telegraph.

Violet Brown koos oma hooldajatega / Raymond Simpson/AP/Scanpix

Duanvale’is elava eaka naise sõnul andis jumal talle pika elu, mida ta on nautinud. Browni teatel töötas ta aastaid suhkruroopõllul, tehes rasket füüsilist tööd, ta käis regulaarselt kirikus ning on hoidunud sea- ja kanaliha söömisest.

Violet Brown / Raymond Simpson/AP/Scanpix

Väga vanaks elavaid inimesi uuriva ühingu Gerontology Reserach Gruoup juhi Robert Youngi teatel on jamaicalannal olemas sünnitunnistus, mis tõendab tema vanust ja seega ka kõige eakamaks elusolevaks inimeseks olemist.

Browni vanuserekordit peab tõendama veel Guinnessi rekordite raamat.

Young kohtus Browniga ja nägi ta sünnitunnistust, mille talle 1900. aastal väljastasid Briti koloniaalvõimud.

Brownil on kaks hooldajat ja ta elab koos oma 97-aastase pojaga.

Eakas naise suudab istuda ja käia lühikesi vahemaid, samas on tal kuulmisega raskusi.

Naise arvates tagas talle pika eluega füüsilise töö tegemine, jumalasse uskumine ja kirikukooris laulmine.

Vanuselt teine ja kolmas on jaapanlannad, Nabi Tajima ja Chiyo Miyako, kes sündisid 4. augustil 1900 ja 2. mail 1901.

Hispaanias elav 115-aastane Ana Vela, kes sündis 29. oktoobril 1901 on Euroopa vanim inimene ja maailma kõige vanemate seas neljas. Möödunud aastal sai Velast, kes varem töötas õmblejannana, Hispaania kõige vanem inimene. Ta elab Barcelonas asuvas eakatekodus, kus teda külastab ta tütrepoeg, 65-aastane Antonio.

Emma Morano / ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS/Scanpix