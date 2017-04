Märt Avandi ja Lenna Kuurmaa panid heategevuse nimel seljad kokku

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu (EVLVL) poolt ellukutsutud juba traditsiooniks saanud üritusele kutsub õlga alla panema ka Liidu üks asutajatest, Märt Avandi. «Enamus Pardiralliga kogutavatest annetustest läheb vähihaigete laste ravimite soetamiseks. Paljud haruldased, aga vajalikud ravimid ei ole Haigekassa nimekirjas, sest nii väikese rahvaarvu korral on tõenäosus väga väike, et neid üldse vaja võib minna. See on meie väikese Eesti omapära ja saame ühiselt siin peredele appi tulla,» rääkis Märt.

Su nägu kõlab tuttavalt finaal, Märt Avandi / Erlend Štaub

Südamlik ja peredele toredat ühist ajaveetmisvõimalust pakkuv heategevuslik pereüritus leiab aset suvises Kadrioru pargis 10. juunil. Ürituse kõrghetkeks on kindlasti kõigi soetatud partide koos vette laskmine ning võiduujumine, mis pakub alati meeleoluka elamuse nii suurtele kui väikestele. Esimesena finišisse jõudnud vannipart toob oma toetajale ürituse peaauhinna, lisaks loositakse välja veel mitmeid põnevaid üllatusi. Tore pereüritus on kõikidele osalejatele tasuta.

Sellel aastal korraldatakse Pardiralli koostöös Heategevusfondiga Minu Unistuste Päev, et täita raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi. Heategevusfondi patroon, armastatud laulja Lenna Kuurmaa, kutsub samuti üles seda väikest heategu tegema. «Ei ole suuremat rõõmu kui andmise rõõm! Meil kõigil on võimalus tuua killukest päikest, positiivseid emotsioone ja lootust nendele lastele ja nende lähedastele läbi unistuste täitumiste. Unistus teeb imet!»

TMW 2017: Lasteprogramm, Lenna Kuurmaa / Meisi Volt

Endale sobiva annetuse eest saab iga annetaja - nii üksikisik, pere, sõpruskond kui ettevõte või asutus -, soetada Pardiralli kodulehelt endale ühe nummerdatud partidest. Annetusi võib teha ka mitu ning toetada seeläbi võiduujumises mitut parti. Heategevusliku Pardiralli eesmärgiks on teadvustada vähihaigete laste ja nende perede olukorda ning kutsuda ettevõtteid ja eraisikuid üles andma oma panust nende abistamiseks.