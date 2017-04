Soomes Eurojackpotiga ligi 87 miljonit eurot võitnu on teada

Ilves lausus väljaandele Helsingin Sanomat, et võitja kohta on kindlad andmed ja lotofirma on teda õnnitlenud.

Võitja ostis pileti Tamperes ja on selle linna elanik. Ta ostis pileti Lielahti K-citymarketist ja lasi masinal numbrid määrata.

Veikkause esindaja kinnitas, et võidusumma suurus on 86 970 700 eurot, olles samas seni suurim Soomes saadud Eurojackpoti peavõit.

Suuruselt teine Eurojackpoti võidusumma, mis oli 61,2 miljonit eurot, võideti Soomes 2014. aastal ja siis osteti pilet Espoos.

Viimase viie aastaga on Soome tulnud 11 Eurojackpoti peavõitu ning see loto on teinud 45 soomlasest miljonärid.

/ Panther Media/Scanpix

Lotofirma Veikkaus ärijuhi Anu Kytö sõnul on nad võitja leidmise üle rõõmsad.

«Meil on võitja leidmise üle hea meel. Paljud soomlased elasid kaasa, et kes võis selle läbi aegade Soome tulnud suure lotovõidu saada, nüüd on võitja teada,» lauaus Kytö.