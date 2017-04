Alari Kivisaare särgiäri ei võta vedu?

NOART särgid ON eranditutult kõik musta värvi ja kvaliteetsest puuvillast, toona praalis Kivisaar raadioeetris, et on erinevaid särgimaterjale testinud juba pikka aega ja see sõelale jäänud kangas on parim. Piltidena saab särkidele tellida erinevaid fotosid Kivisaare enda kogust ehk särgi saab nö kokku panna otse e-poes.

Tundub, aga et äri ei lähe kuidagi käima, sest Facebook on särgipoe jagamismängudest pungil. Jaga ja võida, soodushinnad, soodushinnad kestavad veel. Kas inimesed ei taha osta 50 euro eest särki, mille sarnase saab ka kiirmoepoest kümnekaga?

Särgipood NOART / Facebook/ NOART

Hiljaaegu liitus NOART ka T-särgipoodidega ja nüüd saab nende särke vaadata, katsuda ja proovida ka poodides kohapeal.

Kas sina ostaksid endale 50eurose särgi lihtsalt seepärast, et tegemist on Alari Kivisaare fotoga seal peal?