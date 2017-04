«Pilvede all» tootmisjuht Merli Kutsar paljastas kaadritaguse elu: alguses oli omavahelist ragistamist rohkem

«Kõige keerulisem minu töös on näitlejate kokkusaamine võtteplatsile, sest kõik on väga hõivatud. Siis tuleb kogu aeg vaadata, et oleksid hundid söönud ja lambad terved ning kõik saaksid käia oma etendustel ja proovides ja meie saaksime võtted tehtud. Eks see on aastate jooksul paika loksunud ja on tekkinud vastastikkune usaldus,» seletas Kutsar.

Sarja peaprodutsent Toomas Kirsiga on Kutsar palju ragistanud.

«Nüüd on õnneks ka need ajad möödas ja juba paar aastat saame täitsa sõbralikult läbi. Alguses oli küll seda ragistamist rohkem, erinevad arvamused ja oma õiguse tagaajamine, mis tänaseks päevaks ei tundu enam nii oluline» seletas Kutsar.

Kutsar teab stsenaariumit ette vaid nelja osa kaupa nagu kõik teised. Seda, kui kauaks sarja jätkub, ta öelda ei osanud.

