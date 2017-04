Anu Saagim paljastas «Ringvaates» šokeeriva otsuse tagamaad: ma ei hakka oma endisele tööandjale pangega solki krae vahele kallama!

Anu Saagim: Ma olin endale valmis mõelnud, et kui ma suudaksin Postimehes vastu pidada viis aastat... Ja kümme aastat on läinud nii, et mul on tunne, et ma oleks seal ainult mõned aastad olnud. See sõit on olnud kohutavalt kiire; tulistamine iga päev, vahet ei ole, kas on pühad, nädalavahetus, hommik, õhtu, öö - kui tuleb mingi põnev asi, siis meie oleme - või olime - alati valmis. Nüüd on see läbi. See on pisut kurb, aga selline suur vabanemise tunne on ka. Viimased paar kuud olen ma seal tööpostil olnud väga õnnetu.

Marko Reikop: Mida see poolte kokkulepe tähendab? Kui suur kontsern tahab sinuga mingi «poolte kokkuleppe» sõlmida, siis see tähendab, et ega sul seal mingeid tingimusi esitada ei ole? Öeldakse, et mine nüüd minema ja sa võtad oma asjad ja lähed.

Saagim: Ei, see päris nii ka ei ole. Poolte kokkulepe on minu arust pigem see, et üks ei taha ja teine ei saa ja kolmandale ei kõlba. Siis sa leiad mingi kompromissi. Minu jaoks tähendab poolte kokkulepe seda, et ma ei lahku sealt kibestununa. Ma ei hakka kindlasti oma endistele tööandjatele pangega solki krae vahele kallama. Ehk siis me läheme lahku sõpradena, mis oleks igas suhtes äärmiselt ideaalne.

Sa ütlesid, et sa tundsid end viimased paar kuud õnnetuna. Miks?

Mu silmades hakkas kustuma sära, mu jalg ei olnud enam nii kerge tööle minnes ja mul tekkis stress. Mul ei ole stressi olnud üle kaheksa aasta! Ütleme nii, et mul pole üheksa aasta jooksul olnud tunnet, et ma «pean» tööle minema. Nüüd viimased kuud oli mul tööle raske minna ning ma olin kurb ja õnnetu.

On see seoses sellega, et Postimees on omanikku vahetanud ja sellel on uus juhtkond? Sellega seoses on mitmed tuntud inimesed lahkunud.

Kindlasti on see üks põhjus. Aga ma ei heida seda kellelegi ette. Mina arvan nii, et kui mina oleksin uus juht ja tahaksin midagi uut genereerida ja luua ning mul oleks oma nägemus, siis mina lööksin ka platsi puhtaks. Ja kui mingid inimesed ütlevad mulle, et ei, see ei sobi, siis ma ütlen, et kuule, uks on seal ja kao välja või istu maha ja tee seda, mida sulle öeldakse! Minu meelest see on õige ja mina teeksin samamoodi.

Eelmine kord intervjueerisin sind aastal 2008 ja täpselt samadel asjaoludel. Sind aeti ajakirjast Just! minema või sa ütlesid, et sina ei taha teha, nagu nemad tahavad. Ma saan aru, et situatsioon on täpselt sama?

Jah. Mul ongi selline déjà vu tunne. Täna, kui korkisime seal lahti šampanja ja tegime lahkumispeo, siis ma ütlesin, et mul on viimased kuud olnud déjà vu tunne. Ma mäletan, kui ajakiri Just! oli kunagi sõltumatu ja tegi seda, mis meeldis ja mis müüs. Ajas mõned inimesed närvi, aga teised pani rõõmust plaksutama. Töötasime nagu pöörased ja puhtast entusiasmist. Ühel päeval omis selle ajakirja suurärimees ehk Kalev Meedia ja Oliver Kruuda ning meile osteti väga uhked kontoriruumid. Tool maksis 4000 krooni toona! Meie peade kohale pandi küll kaamerad, et jälgida, mida me seal arvutis täpselt teeme ja meile öeldi, kellest ja kui palju me tohime kirjutada.