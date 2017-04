Inimesed on Anu Saagimi lahkumisest rabatud: see on sama hea, kui Reformierakond laseks orava lahti!

«Ma olen pea kümme aastat siin töötanud ja ajad on muutunud,» kommenteeris Anu Saagim, et muutustega tuleb kaasa minna ning ta ei ole oma tööpostil enam õnnelik. «Olen olnud aastaid siin väga õnnelik, kuid mitte viimasel ajal.»

Armastatud peatoimetaja lahkumist on kommenteerinud mitmed meediategelased.

«Endise Postimehe inimesena ja seejärel lihtsa meediatarbijana on mul tänasest päevast kahju. Aga et see lõpp oleks millegi sädeleva algus, soovin ma. Ja olen kindel, et üks nimekaim ookeani teisel kaldal arvab sama,» ütles Toomas Sildam Elu24-le.

Riigikontrolli avalike suhete juht ja endine ajakirjanik Toomas Mattson võrdles Anu Saagimit Raja Teelega.

Mattson kirjutab Facebookis: ««See on sama hea, kui Reformierakond laseks orava lahti,» võrdles üks mu tegevajakirjanikust sõber Anu Saagimi lahkumist Postimehe Elu24 portaalist «poolte kokkuleppel». Kahtlemata on tegu isikuga, kellel on oluline mõju kogu Eesti meelelahutusmeedia arengule ja kelle puhul tuleks vahet teha Anu Saagimi kui inimese ja Anu Saagimi kui rolli vahel, mida ta etendab. Seda vahet tihti ei tehta. Et ma ei ole Anuga kunagi koos töötanud ega tunne teda, siis usaldan nende hinnanguid, kes tema kõrval on töötanud. Nad kinnitavad, et tegu on erakordselt tööka inimesega, kes pole tegelikkuses sugugi «ajusaagim». Ja mulle näib, et tal on olnud läbi aastate tänuväärne Karlssoni roll.

Majasokuks, keda Saagim on aastaid irriteerinud, on olnud aga Eesti ühiskonna väikekodanlikkus, silmakirjalikkus, võltspuritaanlus. Ja need tühised staarikesed, keda ta on meile klikkimiseks ilmse mõnuga tootnud, on olnud meile peegelseinaks. Loodan, et Anu jätkab seal, kus ta saab olla tööpostil õnnelik bravuuritar, sest temal, nagu ka Raja Teelel, on kuraasi natuke rohkem kui mõnel teisel tüdrukul.»

«Enam tabavamalt Anu kohta öelda ei saa. Viis pluss!» nõustub Imre Sooäär Mattsoni arvamusega.