Geenius Nikola Tesla magas ööpäevas vaid kaks tundi

Teada on, et tuntud tegelased ja geeniused, kelle aju on pidevas töös, on vajanud väga vähe magamisaega, edastab messagetoaegale.com.

Üks neist vähese unevajadusega geeniustest oli leiutaja, füüsik ning elektriinsener Nikola Tesla, kes väidetavalt vajas vaid kaks tundi und, et välja puhata.

Nikola Tesla / wikipedia.org

Tesla, kes sündis 10. juulil 1856 Austria-Ungari impeeriumis Krajinas, mis on tänapäeva Horvaatias Smiljan, oli oma ajastust mitmes mõttes ees.

Ta suri 1943. aastal USAs New Yorgis vaese mehena, samas aga jättis ta maailma oma jälje ja muutis oma leiutistega inimkonna saatust. Tesla kaasaegseid üllatas see, et ta vajas väga vähe aega magamiseks ja selline oli ta juba teismelisena, mil ta magamise asemel luges raamatuid.

John O’ Neil kirjeldab oma raamatus «Prodigal Genius: The Life of Nikola Tesla», et tulevane füüsik ja leiutaja üritas juba väga noorena magamisele aega mitte kulutada.

«Ta oli juba 11-aastasena väga distsiplineeritud ja öösel magamise asemel luges raamatuid, mis olid ta isa suures raamatukogus. Tema vähesest magamisest kuulda saanud arstid ütlesid isale, et ta poja tervis ei pea magamata vastu ja ta võib surra,» seisab raamatus.

Tesla olevat olnud polüfaasiline magaja, mis tähendab seda, et ta organism ja aju ei võimaldanud pikka aega magada, vaid ainult lühikesi perioode sügavas ja lõõgastavas unes olla.

Tänapäeva arstide arvates võib liiga vähene magamine tuua kaasa südamehaiguse, kõrgvererõhutõve, ülekaalulisuse, depressiooni ja diabeedi.

Tesla puhkas päevas kokku viis tundi, millest kaks ta reaalselt magas, ülejäänud kolme ajal luges ta ikkagi midagi, kuid samas oli puhkeasendis.

Lisaks oli Teslal väga hea mälu, ta suutis lugeda kiiresti ja tähtsama meelde jätta ning ta oli ka keeltes ja matemaatikas andekas.

Lisaks Teslale olevat väga vähe maganud ka ameeriklasest leiutaja Thomas Alva Edison (1847 – 1931) ja renessansigeenius Leonardo da Vinci (1452 – 1519), kes pidasid pikka magamist ajaraiskamiseks.

Thomas Alva Edison / wikipedia.org

Leonardo da Vinci portree / Personalities/

Lühikese uneajaga oli ka Prantsusmaa keiser ja väejuht Napoleon Bonaparte, kes samuti magas ööpäevas kaks tundi ja lahuingute ajal uinus pooleks tunniks.

Napoleon / Personalities/

USA üks asutajatest, ja põhiseaduse koostajatest, Thomas Jefferson, kellest sai USA kolmas president (1801 – 1809), tõusis koos päikesetõusuga ja läks magama väga hilja, magades keskmiselt neli tundi.

Thomas Jefferson / Personalities/Scanpix

Uneekspertide sõnul vajab enamik inimesi kuni kaheksatunnist magamisaega, sest kaks tundi magamist on nende jaoks liiga vähe ja nad ei puhka end välja.