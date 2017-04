Margus Vaher: mees ei vaja voodis ideaalmõõtudega bimbot, kelle spetsialiteediks on pornonäitlejannade häälitsuste matkimine

«Eestis on palju ilusaid inimesi ja naisi, kuid kui sisukad nad on? High five, tšikid, kes te olete paljude instagramikasutajate silmapaitus oma vaffate uute filtrite, duckface videote ja igapäevaste trenniselfidega, mille all ilutseb mõni surematu quote. Aitäh selle kõige eest, mida küll maailm ilma selleta teeks! Nartsissism on vaffa asi. Elu on lill! Mulle on nartsissid alati väga meeldinud. Olgu, ei mölise nüüd rohkem,» pritsib staar Instagrami kuulsuste kohta kriitikat.

«Teate, mis on tegelikult ilus ja paneb mehe sisemiselt naeratama? See, kui ühes naises on avaldunud suur sisemine naiselikkus. Milles see väljendub? Selline naine puudutab nii, et selles on vägi, tantsib nagu keegi ei vaataks, naeratab nii, et see kiirgab ja tõstab kõige ümbritseva vibratsiooni nii, et mees tema kõrval tõuseb täiesti sundimatu kergusega omaenda kõrgustesse ja on enda parim versioon,» avab mees.

Margus Vaher / Mailiis Ollino/

Mis voodis võiks toimuda?

«Ma küll ei ole kellegi teise magamistoas olnud, kui ainult enda omas, aga mulle tundub, et paraku paljud naised ei müra voodis oma mehega, vaid hoopis enda kompleksidega keha suhtes,» arutleb Margus Vaher ning selgitab, et mees ei vaja voodis ideaalmõõtudega, botox-huultega bimbot, kelle spetsialiteediks on pornonäitlejannade häälitsuste matkimine ja no-matter-what nurga alt ideaalne välja nägemine.

«Mees tahab voodis olla naisega, kes laseb end vabaks, on kirglik ja veidi metsik, armastab end sellisena nagu ta on ja armatseb mehega like she means it,» paneb nägus muusik asja paika.

