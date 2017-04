Osta ära! Räppar Metsakutsu pani oma ilusa korteri müüki

Müüa kõrgete lagede ja avatud planeeringuga ruumikas kahetoaline korter täpselt Kalamaja, Pelgulinna ja Karjamaa piiril. Korter asub põneva ajalooga kivimajas, mis 2006. aastal täielikult renoveeriti. Kolmekorruselisele majale ehitati peale kaks täiesti uut korrust.

Majal on ülimalt hästi toimiv haldus ja toredad naabrid igal korrusel. Korteris on palju ruumi, kõrged laed, suured aknad ja elamine on väga helikindel tänu paksudele seintele ning korteri heale asukohale naabrite suhtes.

Korter on päikesepoolne ning tänu sellele väga valgusküllane. Kohe maja ees on trammipeatus.

Linna parimate söögikohtade ja vabaajaveetmisvõimalustega Telliskivi Loomelinnakusse kaks peatust, kesklinna umbes 10 minutit. Jalutuskäigu kaugusel on Kalamaja park ning kõigest ligikaudu 1500m eemal asuvad Stroomi rand ja terviserajad.

Ilusa kodu eest tuleb välja käia 149 000 eurot.

