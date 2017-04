Londonis tutvustatakse Eesti muusikastaare

311.ee korraldab esmakordselt Eesti artistide kontserdi välismaal – sel kolmapäeval astuvad trendikas Londoni klubis Oslo Hackney üles Eesti hetke kuumim elektro-pop artist NOËP ja viimased aastad Londonis veetnud ja õppinud lauljatar Iiris.

NOËPil on tagataskus leping Rootsi Sony Music’uga ning muusikaprofessionaalide tähelepanu on ta köitnud juba aastast 2015, mil ilmus tema esimene lugu «Move», mis on tänaseks kogunud üle kuue miljoni kuulamise Spotifys. Tema värskeim singel «Rooftop» võitis Eesti Muusikaauhindade galal Aasta Parima Laulu auhinna.

NOËP / promo

Iiris on viimastel aastatel elanud Londonis ning lõpetas seal eelmise aasta kevadel edukalt ülikooli. Märtsi lõpus ilmus tema uus topeltsingel Stranger / Drugs & Money – mõlemad lood said fännide sooja vastuvõtu osaliseks ning väga menukas oli ka Iirise Tallinn Music Weeki raames antud kontsert.

311.ee on veebiplatvorm, mis aitab kodumaistel artistidel müüa pileteid, muusikat ja fännitooteid. Eelmine kontsert 311.ee LIVE seeriast toimus jaanuari lõpus kinos Sõprus - Erki Pärnoja esitles seal uut muusikat albumilt “Efterglow” ning kontsert müüdi välja. Hetkel on 311.ee lehel näiteks eelmüügis Trad.Attacki peagi ilmuv album “Kullakarva”, eelpoolmainitud Erki Pärnoja album “Efterglow”, Púr Múdd’i uus album “Undefined” ning palju muud põnevat.

Tänavusel Eesti Muusikaettevõtluse auhinnagalal võitis 311.ee Aasta Muusikamüüja tiitli.

311.ee partnerid Eesti artistide kontserdil Londonis on kodumaine IT-ettevõte Markit ja Music Estonia.

