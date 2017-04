Ajupesu: Põhja-Koreas valitsev Kimide dünastia koosneb geeniustest

Põhja-Korea on juba mõnda aega olnud maailmameedias nii lääne ähvardamise kui pidevate raketi- ja tuumakatetuste tegijana, edastab ABC News.

Alles eile teatas Põhja-Korea uuest raketikatsetusest, mis USA teatel ebaõnnestus.

Kimide dünastia võimulpüsimise taga on tugev ajupesu, propaganda ja juhtide näitamine üliinimestena.

Kim Jong-un / Iliya Pitalev/Sputnik/Scanpix

25 miljonit põhjakorealast elavad infotulvas, mis käib eelkõige nende riigi juhtide kohta ja neil on raske saada teavet mujal maailmas toimuva kohta, kuna välisriikide meedia ja internet on neile kättesaamatu.

Põhjakorealased / ED Jones/AFP/Scanpix

Põhja-Korea endised juhid Kim Jong-il (paremal) ja Kim Il-sung / AFP/AFP/Scanpix

Kimid olid legendid juba sündides – põhjakorealastele õpetatakse juba lasteaias, et riigi endine juht Kim Jong-il sündis Paektu mäel ning Kimi sünni puhul tekkis taevasse uus täht. Tegelikult sündis Kim Jong-il Siberis, kus ta isa Kim Il-sung oli pagenduses.

Kim Il-sung, ta naine Kim Jong-suk ja nende poeg Kim Jong-il / Handout/Reuters/Scanpix

Kõik Kimid on geeniused - Põhja-Korea meedia on riigi algusest peale tituleerinud Kimide suguvõsa liikmeid imelastena. Ametlike andmete kohaselt õppis Kim Jong-il kõndima juba kolmenädalasena ja ühekuusena osakas ta rääkida. Sama kehtib ka teiste Kimide kohta.

Kim Jong-un / STR/AFP/Scanpix

Kimid on leiutajad – põhjakorealased teavad juba lapsena, et endine riigijuht Kim Jong-il leiutas hamburgeri ja friikartulid ning ta oli köögis väga osav kokk. Põhja-Koreas kannab hamburger nime «lihaga kaksikleib». Ka praegune juht olevat usin uute toitude väljamõtleja ja kokandusriistade leiutaja.

Kimid olevat need, kes viisid hamburgeri rahvusvahelisele areenile ja ameeriklased röövisid selle toidu idee.

Kimid on andekad muusikud – Kim Jong-il ja ta poeg Kim Jong-un kirjutavad muusikat, kaasa arvatud oopereid. Kim Jong-il kirjutas ametliku propaganda kohaselt kahe aastaga kuus ooperit, mis kõik pealinnas Pyongyangis asuvas ooperiteatris ette kanti. Kimi eluloo kohaselt on need ooperid tippteosed, olles läbi muusikaajaloo parimad.

Samuti on kõik Kimid kirjanikud, nii Kim Il-sung kui ta poeg Kim Jong-il ja pojapoeg Kim Jong-un on kirjutanud raamatuid.

Kim Il-sung (vasakul) ja ta poeg Kim Jong-il / Iliya Pitalev/Sputnik/Scanpix

Kõik meessoost kimid harrastavad «aadlimeeste» mängu golfi , olles selles väga edukad. Põhja-Korea ametlike andmete kohaselt oli Kim Jong-il ja praegu on ta poeg Kim Jong-un maailma parim golfimängija.

Põhja-Koreas leiutati nähtamatu nutitelefon – selle riigi teatel juhendas Kim Jong-il 2010. aastal toimunud jalgpalli MMil oma meeskonda nähtamatu nutitelefoni abil. Ta olevat selle ise leiutanud, insenerid valmistasid prototüübi, mille põhjalt hakati seda telefoni tootma.

Põhjakorealased ja endiste juhtide Kim Il-sungi (vasakul) ja Kim Jong-il / ED Jones/AFP/Scanpix

Võimekas autojuht – Põhja-Korea noorele põlvkonnale tuuakse eeskujuks praegust juhti Kim Jong-uni, kes olevat õppinud auto ja traktoriga sõitma juba kolmeaastasena.

Kim Jong-un / ED Jones/AFP/Scanpix

Samuti oskab praegune Põhja-Korea juht sõita kiirpaadiga. Põhja-Korea ühiskonnaõpikutes on lugu Kim Jing-unist ja hiinlasest paadiehitusinseneris, kes olevat Kimile teinud ettepaneku sõita kiirpaatidega võimud. Inseneri sõnul saavutab kiirpaat kiiruse kuni 200 kilomeetrit tunnis. Loomulikult võitis selle võistluse Kim ning hiinlane olevat hiljem Põhja-Korea juhti ülistanud, et ta sõidab kiirpaadiga nagu iluuisutaja.

Mitte ükski Kim ei kasuta WCd – kuna suured riigijuhid ei ole tavalised inimesed, siis ei ole neil vajadust kasutada WCd. Kimide dünastia liikmed olevat oma arengult kõrgemal tasemel ja nende keha funktsioneerib nagu biorobotitel.