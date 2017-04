Konkurendiks superstaarile: Miley noor õde Noah Cyrus avaldas teise singli oma debüütalbumilt «NC-17»

Loo produtsent on Digital Farm Animals (Dua Lipa «Be The One», Galantis «No Money») ja kaasprodutsendiks Hudson Mohawke (Kanye West, Drake) ning loo autoreiks on Noah Cyrus ja Emily Warren (The Chainsmokers «Don’t Let Me Down»; «Capsize» with Frenship).

Uus singel on järg pea plaatinumi taseme saavutanud debüütsinglile «Make Me (Cry)» koostöös Labrinth'iga.

«Stay Together» algab jõulise klaveri ja Noah´i selge vokaaliga ning progresseerub köitva refrääniga hümnilikuks marsiks paludes, «Nothing last forever / Wouldn’t it be nice to stay together for the night?» Alternatiivne pop-lugu kätkeb endas nooruslikku mässumeelsust, kus Cyrus´e ninakas vokaal väljendab kindlalt tema noorukiea ideaale.

RECORDS on iseseisev plaadifirma, Barry Weiss´i ja SONGS Music Publishing´i partnerlus. SONGS Music Publishing on juhtiv co-publisher maailmas. Plaadifirma rosterisse kuuluvad tänapäeva kiidetuimad artistid nagu The Weeknd, Lorde, Diplo, X Ambassadors, DJ Mustard and Desiigner ja legendaarsed nimed nagu Duran Duran ja Missing Persons.

Kuula uut singlit «Stay Together» Kuidas meeldib?