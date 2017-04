«Väikeste hiiglaste» kõige noorem osaleja Oliver on korduvalt rääkinud, et tema lemmikmultikas on «Hunt ja vasikas». Täna tõestas ta seda elavalt, kui esitas peast terve multifilmi koos rohkete dialoogidega. Järje sai taas ka Oliveri kohtumine presidendiga, kui 4-aastane poiss tõi stuudiosse kaasa kaardi, mille ta presidendilt saanud oli. väikesed hiiglased