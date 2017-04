Video! Kohtunikud 9-aastasele Margarethile: see on lihtsalt ime!

Ühel kohtunikul on silmad vesised, teised ei saa sõnu suust. Saatest saatesse on Koit Toome tiimi kuuluv Margareth «Väikeste hiiglaste» kohtunikke oma lauluoskusega hämmastanud. Täna esitas 9-aastane neiu Whitney Houstoni maailmakuulsat laulu «I Have Nothing», mida kohtunikud võrdlesid imega. «See, et üks 9-aastane tüdruk laulab Whitney Houstoni lugu, on ime omaette. Väga paljud täiskasvanudki ei laula seda ära,» tõdes Ott Lepland. «See on lihtsalt ime, mis sa oma häälega teed,» ei suutnud ka Evelin Võigemast oma hämmastust tagasi hoida.