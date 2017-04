Uskumatu, aga tõsi! Hannes Võrno on kohalikel valimistel EKRE esinumber Viimsis

Hannes, milline saab olema sinu sügisene valimisloosung?

Minu valimisloosung saabki olema selline, et kohalikud omavalitsused on kohalike omade valitseda.

Kandideerid millises erakonnas ja mis on sinu eesmärk?

Minu erakond on Eesti Vabariik ehk siis ma ei astu ühesegi parteisse, aga suure tõenäosusega olen kandideerimas Viimsis. See on minu koduvald ja siin on mul tahtmist kaasa rääkida.

Konservatiivne Rahvaerakond siis?

Jah, ma olen EKRE nimekirjas, aga ma olen parteitu.

Ja jääd selleks?

Absoluutselt! Ütlen veelkord, minu erakond on Eesti Vabariik ja üritage seda mult ära võtta!