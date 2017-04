Mis toimub? Kertu Jukkum saab TV3'st sule sappa?

Kuid nüüd on CV Online keskonnas üleval töökuulutus, kus TV3 otsib omale uut avalike suhete juhti, vaata täpsemalt SIIT!

Kuulutuses on kirjas ka, et uuel töötajalt eeldatakse PR-või turundusalast kõrgharidust, kuid just Kertul on see puudu. Kas tõesti saab see talle saatuslikuks ja telekanal loobub naise teenustest?

Või on Kertul käsil suuremat sorti elumuutus, sest just hiljuti asus ta lisaks maratonijooksule tegelema ka postitantsuga. Muuhulgas lubab naine kahe kuu pärast esitleda meestele tõeliselt meelast posti-showd.

"Vaevu oli viies maraton joostud, kui saabus ettepanek ühineda postitantsutrenniga. Ma ei saa salata, et tänu oma vaimustavale fantaasiameelele kujutasin alustuseks ette poolpaljast iseend labaselt väänlemas ümber posti. Veidi enam aga süvenenud, mõistsin, et postitantsutreening on füüsilist väljakutset pakkuv ja ääretult naiselik spordiala," kirjutab Kertu oma blogis.

"Ma ei tundnud end trennis päris lootusetult, sest eks Vabank'is on öistel tundidel mõned tiirud ikka tehtud, kui võimalus on tekkinud, aga pean tunnistama, et füüsiliselt raske oli siiski. Lisaks väljusin spordiklubist väikesed villid peopesas, sinikad jagadel ja järgmisel hommikul valutasid ootamatud lihasgrupid. Võtsin eesmärgiks postitantsida vähemalt kaks kuud ja siis loeme tibusid," lubab naine.

Kertu vastas ka Facebookis olnud sõprade kommentaaridele, et kahe kuu pärast ilmub kindlasti ka video, kust võib täpsemalt hinnata tema postitantsu oskusi. Jääme seda loomulikult suure põnevusega ootama!

Viimases Naistelehes pajatas aga Jukkum, et peagi on teda ootamas TV3s uus väljakutse - autorisaade "Loomasõber Kertu".

Ilmselt on tegusal naisel tööd ja tegemised viimasel ajal tõsiselt üle pea kasvanud, sest Kertu ei tee tõepoolest saladust ka tõigast, et just nüüd on tema elus see periood, mil ta üritab patareisid laadida ja oma maailma võimalikult laiaks avastada. Seepärast sai hiljuti käidud seiklemas näiteks isegi nii kaugel, kui Indoneesia saarestik, kus oli võimalik end sõna otseses mõttes muust maailmast välja lülitada.

Nüüd on Kertu tagasi ja valmis uuteks väljakutseteks. Soovime talle edu!