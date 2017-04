Fotod: nii kurvikana pole sa Rihannat mitte kunagi näinud

Ta on iseteadlik, tal on väga omapärane stiil ja nii nagu paljudele teistele staaridele, meeldib tallegi oma kuulsate kurvidega lihtsurelike ees eputada.

Viimasel ajal pole aga kuulsast lauljannast palju kuulda olnud. Teadaolevalt on ta oma aja pühendanud «Ocean's Eight» filmi valmimisele, kus teda kahes stseenis kaasa tegemas näha võib. Nüüd on naine kihutanud aga Mehhikosse puhkama ning päevavalgele on ujunud fotod, mille esmasel vaatlusel ei saa isegi aru, et tegemist Rihannaga on.

