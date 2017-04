Anni Rahula: kui beebikilod kaovad, plaanin garderoobi värskendada

Naine tunnistas, et kuigi ta on pigem seda tüüpi inimene, kes oma asju väga hoiab ning armastab, siis seekord tuli ka talle endale üllatusena, millise kergusega ta oma garderoobi tühjendas. «Praegu ei lähe mulle enamus asju kapist nagunii selga, nii et ei olnud üldse kahju loobuda,» lausus Anni ning lisas, et kui beebikilod ükskord kaovad, siis plaanib ta oma garderoobi ka veidi värskust tuua.

Endale ei ole Anni turult midagi uut soetanud, küll aga tuulas ta läbi kõik Veronika Portsmuthi poolt pakutavad beebiriided. «Sealt leidsin küll mitmeid asjud,» sõnas beebiootel naine.

