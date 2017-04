Galerii: Rosie Huntington-Whiteley raseduseaegne punase vaiba stiil niidab su jalust

Kõhuke aina kasvab ja Rosie särab! 9. veebruaril teatas viis aastat koos olnud paar, et ootavad oma esimest last. Kui beebiuudis tehti teatavaks bikiinides, siis kõhu kasvamist on kõigil huvilistel olnud võimalik jälgida Rosie ning Jasoni arvukatel punase vaiba sündmustel.

Rosie Huntington-Whiteley rasedusaegne punase vaiba stiil / DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Rosie tõestab, et lapseootel naisterahvas ei peaks üheksaks kuuks koopasse kolima, vaid särab punasel vaibal veel enam kui ükski teine! Heida galeriile pilk peale ja jäta meelde, kuidas isegi rasedana tähtsatel sündmustel kõik pahviks lüüa!