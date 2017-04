Päevaklõps: Janet Jackson avaldas pisipojast esimese foto

Selleks, et nii Wissam kui Janet mõlemad lapse eest hoolitseda saaksid, kolis naine Londonisse, kus tema eksmees tihti tööasjus viibib. Kui seniajani on proua Jackson oma eraelu kiivalt saladuses hoidnud, siis nüüd on üle pika aja tema Instagrami profiilile jälle üks pilt postitatud. Janet poseerib fotol ei kellegi muu kui oma pisikese kolmekuuse poja Eissaga.

Janet kirjutas pildi pealkirjaks, et sellised näevad emme ja poja välja peale pisikest uinakut. Väga armas!