Endine reality-staar Whitney Port: ma vihkan oma rasedust

Intervjuus Todayle tunnistas naine, et «vihkama» on tugev sõna ning ta on juba väga palju kriitilist tagasisidet saanud: «Eriti puudutas see minu ema, kellele läheb väga korda, kuidas ma oma rasedusest kõnelen.»

Whitney, kes 2015. aastal produtsendi Tim Rosenmaniga abiellus, avaldas veebruaris, et ootavad abikaasaga beebi sündi. Rasedus on tema jaoks olnud aga nii emotsionaalselt kui füüsiliselt väga raske. «Mul on olnud väga raske. Hormoonid möllavad, olen kõige suhtes ülitundlik, siis veel väljaspoolt tulev surve. Mul ei ole oma keha üle absoluutselt kontrolli. Mul on koguaeg paha, ma olen väsinud, veresooned lõhkevad, nina jookseb verd,» loetles naine ette asju, mil viisil rasedus tema kehale mõjunud on. «Kõik see kokku ei tee rasedust minu jaoks toredaks protsessiks,» lausus Whitney. Endine reality-täht, kes nüüd YouTubes raseduse kohta ka päevikut peab ütles, et tema kujutelmades oli rasedus alati midagi ilusat, kuid kahjuks ei ole ta oma esimese raseduse jooksul neid positiivseid külgi veel kogenud.

Whitney lõi kunagi kaasa seriaalis «The Hills», millest tuntud Heidi Montag samuti hiljuti avalikustas, et ta beebiootel on. Teised «The Hills» staarid nagu Lauren Conrad, Audrina Patridge ja Kirstin Cavallari juba naudivad emadust.