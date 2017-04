51-aastane näitlejanna, kes on viimasel ajal keskendunud pigem farmi- kui näitlemistööle, on sotsiaalmeedias jällegi jaganud tervet portsu puhkusefotodest, kus teda peaasjalikult vaid bikiinides näha on.

Elizabeth avaldas mõni aeg tagasi, et tema hea välimuse saladus on enesedistsipliin. Eks need, kes nii distsiplineeritud on võivad mingil määral siis ka edevad olla...Või mis?

@elizabethhurleybeach #ElleBikini named for my beautiful friend @ellemacphersonofficial Ein Beitrag geteilt von Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) am 6. Apr 2017 um 3:40 Uhr

Favourite #PanamaBikini @elizabethhurleybeach Ein Beitrag geteilt von Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) am 7. Apr 2017 um 7:37 Uhr

Release your inner Pagan #sunworship @sixsenseszilpasyon @elizabethhurleybeach Ein Beitrag geteilt von Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) am 9. Apr 2017 um 4:18 Uhr

@elizabethhurleybeach @fregateislandprivate #seychelles Ein Beitrag geteilt von Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) am 10. Apr 2017 um 15:01 Uhr