Jamie Oliveri ema sai pahaseks: võta poeg põrandalt ära

Jamie postitas Instagrami pildi, millele lisas pealkirja: «Tere hommikust väike poiss, alati hea sind naeratamas näha.» Fotol on näha last kivipõrandal lamamas ning see ei meeldinud poisi vanaemale. «Meie armas lapsuke! Ta näeb välja täpselt nagu sina pisikesena, kuid palun, võta ta kohe sellelt põrandalt ära,» oli vanaema Sally sõnum.

Teinekord teavad vanaemad paremini! Jamie ja tema abikaasa Juliette peres kasvavad veel Poppy (15), Daisy (14), Petal (8) ja Buddy (6).