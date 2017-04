Üllatus! «New Girl» staar Hanna Simone abiellus salaja ning ootab esimest last

Näitlejanna ning Ameerika Ühendriikides tuntud telenägu ja fotograaf Jesse Giddings on leivad ühte kappi heitnud. Paar ei ole küll kunagi oma suhet avalikult kinnitanud, kuid US Weeklyle laekunud info kohaselt abiellusid armunud eelmise aasta suvel ning on nüüd ka beebiootel.

Heading home for the holidays.. #noroom #nationallampoonschristmasvacation #minicooper #packedtotheroof #weretotallforthiscar Ein Beitrag geteilt von Jesse Giddings (@jessegiddings) am 24. Dez 2016 um 17:19 Uhr

Kuigi Hanna ning Jesse on oma suhet suutnud saladuses hoida, siis Jesse on sotsiaalmeediasse pilte postitanud, mis nende suhet kinnitavad. Nii on ta ühe poolteist aastat tagasi postitatud foto Hannast allkirjastanud järgmiselt: «Kõik, mida ma eales soovinud olen.»

Everything I've ever wished for Ein Beitrag geteilt von Jesse Giddings (@jessegiddings) am 9. Jan 2016 um 19:01 Uhr

Kuigi pole kindel, millal paari suhe romantilise suuna võttis, siis aega on neid koos veetmas nähtud juba alates 2014. aastast.