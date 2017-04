Galerii: Napalm Deathi tuli kuulama täismaja raskemuusika fänne

Napalm Death on nimi, mida teab ning tunneb küll iga tõeline raskemuusikasõber. Tegemist kaheksakümnendate alguses Inglismaal asutatud grindcore ansambliga, mida peetakse selle muusikastiili üheks rajajaks. Nad on välja andnud kuusteist albumit, nendest viimase aastal 2015. Varasemalt on mehed Eestis esinenud kolmel korral - viimati sai neid näha Hard Rock Laagri raames 2011. aastal Vana-Vigalas.

