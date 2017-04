«Prooviabielu» Liisa Žiga valimisest: sellele eelnes pikem stoori...

Liisa seletas, et valikule eelnes pikem lugu.

«Kuna me ju tegelikult ei olnud saatesse sisse kirjutatud ja meid ei pidanud seal üldse eksisteerima ning ma teatud asjaoludel sattusin sinna saatesse, siis ma tegelikult ei otsinudki kaaslast saatest. See võiski teleekraanilt paista kui külm ja tuim suhtumine minu mehekandidaatidesse.»

Liisa sõnul sai ta Žigaga väga hästi läbi.

«Meil oli väga palju arutlusteemasid. Põhjus, miks ma Žiga valisin, oli see, et ma teadsin, et me jääme lihtsalt sõpradeks. Minu jaoks oli lihtsam tee valida Žiga,» seletas Liisa.

«Madis on ka väga tore inimene ja me suhtleme siiamaani. Aga ma ei läinud sinna saatesse kedagi otsima. Sellest sai ka minu valik Žiga kasuks langetatud,» ütles Liisa.

Seda, kas tema elus on uus silmarõõm, Liisa ei kommenteerinud. Ta kinnitas samas, et suhtesaadetes ta enam osaleda ei kavatse.