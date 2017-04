Aleppost põgenenud seitsmeaastane Bana Alabed kirjutab oma kogemusest raamatu

Tüdruk edastas nüüd Twitteris, et tal on käsil raamat, mille annab välja kirjastus Simon&Schuster ja ta loodab, et maailmas käimasolevad sõjad lõppevad, edastab The Telegraph.

Bana Alabed / Umit Bektas/Reuters/Scanpix

Tüdruku raamat kannab pealkirja «Dead World» ning selles kirjeldab ta nii elu lahingutandriks olevas Aleppos, sealt põgenemist ja elu Türgis.

«Mul on hea meel, et saan rääkida, mis Süürias toimub ja ka oma loo. Loodan, et mu raamat ei jäta külmaks ja et inimesed saavad aru, mida sõja keskel olevad lapsed tunnevad ja mõtlevad,» lisas tüdruk.

Bana Alabed / Umit Bektas/Reuters/Scanpix

Kirjastus Simon&Schusteri teatel ilmub Bana Alabedi raamat selle aasta sügisel, mõni aeg hiljem ilmub see ka audio kujul.

Bana Alabed kirjeldas Aleppos elades Twitteris sealseid õhurünnakuid ja kodust ilma jäämist, teda abistas selles ta ema, inglise keele õpetaja Fatemah Alabed.

Bana Alabed ja ta ema Fatemah Alabed / Umit Bektas/Reuters/Scanpix

Möödunud aasta detsembris pääses Bana ja ta pere, kuhu kuuluvad lisaks temale ema, isa ja kaks nooremat venda, Ida-Aleppost, kus nad elasid ja nad tranporditi Türgi põgenikelaagrisse.

Bana Alabed ja ta ema Fatemah Alabed / Umit Bektas/Reuters/Scanpix

Kirjatuse Simon & Schuster vanemtoimetaja Christine Pride sõnas, et nad jälgisid innukalt Bana tviite, kuna need andsid üsna adekvaatse pildi seal toimunust läbi lapse silmade.

Süüria põhjaosas leidis eelmisel nädalal aset keemiarünnak, millele USA vastas õhurünnakuga Süüria õhujõudude baasile. Juhtunut arutati ÜRO Julgeolekunõukogus, kus Venemaa pani rünnaku uurimist nõudvale resolutsioonile veto.

Lääne arvates oli 87 inimelu nõudnud sariinirünnaku taga Süüria režiim ja president Bashar al-Assad.

Süüria valitsus eitas rünnakut öeldes, et selle korraldasid mässulised.