Video: film «Manchester by the Sea» sai mõrvainspiratsiooniks

Politsei teatel mõrvasid vanemad 16-aastase Jeffrey Franklini 28. veebruaril New Yorgist 290 kilomeetri kaugusel asuvas Guilfordis, edastab The Telegraph.

Linateoses «Manchester by the Sea» kehastab Casey Affleck Lee Chandlerit, kes aastaid tagasi alkoholi- ja narkouimas süütas kogemata maja, mille tõttu ta kolm last hukkusid.

Kaader filmist «Manchester by the Sea» / Kuvatõmmis/Youtube

Kaader filmist «Manchester by the Sea» / Kuvatõmmis/Youtube

Kohtus ilmnes, et Heather ja Ernest Franklin vaatasid enne oma poja tapmist nimetatud filmi, saades sellest inspiratsiooni. Neid süüdistakse oma poja mõrvamises ja maja süütamises.

Casey Affleck / Lucas Jackson/Reuters/Scanpix

Heather ja Ernest Franklin / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

«Film sai vaid mõned päevad enne Franklinite kodu ootamatut põlengut Oscari. Poeg jäi majja, mille vanemad süütasid, saades raskeid põletushaavu, mille tõttu ta suri,» teatasid prokurörid.

Kohtunik Joseph McBride’i teatel oli noore mehe keha niivõrd põlenud, et patoloogidel ei olnud võimalik ta algset surma põhjust kindlaks teha. Patoloogide sõnul ei leidnud nad mehe hingamisteedest põlemisele viitavat ja ta ei hinganud suitsu sisse, seega oli ta juba enne põlengut surnud.

Prokuröri sõnul oli teismeline Jeffrey Franklin erivajadustega ja tal oli pidev inkontinentsus.

Uurimisel ilmnes, et 33-aastane ema kaebles pidevalt Facebookis, et hoolt vajav poeg väsitab teda.

Heather Franklin sõnas uurijatele, et ta oli tulekahju puhkedes sisseoste tegemas ja Ernest Franklini sõnul oli ta koertega jalutamas. Paar ei võtnud poja tapmist omaks, kohus nende üle jätkub.

Paari võib süüdi mõistmisel oodata ees kuni 25 aasta pikkune vanglakaristus.