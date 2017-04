Video: «adidase» naine hukkus 1000 aastat tagasi, saades löögi pähe

Uurimine näitas, et see naine hukkus umbes 1000 aastat tagasi, saades tugeva löögi pähe, mis tekitas koljumõrasid, edastab Daily Mail.

«adidase» naine / Kuvatõmmis/Youtube

Naine, kes suri 30 – 40-aastasena, oli maetud uhkelt riides, paljude ehete ja hauapanustega, kuid arheoloogid ei arva, et ta oli «kuninganna» või kuulus juhtivasse klanni, pigem hinnati teda kui õmblejat ja ravitsejat.

Teadlased on 2016. aasta aprillis leitud muumiat uurinud ühe aasta ja leidnud lisaks ebatavalistele saabastele veel palju huvitavat.

Mongoolia arheoloogiliste uuringute keskuse teadlased märkasid naise koljul mitmeid vigastusi, mis lubavad oletada, et ta võidi mõrvata. Veel ei ole teada naise täpne vanus, mil ta suri.

Nii uurijatele kui meediale on huvi pakkunud selle naise «adidas» jalatsid, kuna nad on samamoodi triibulised nagu selle spordikaupade firma mitmed spordijalatsid.

«adidase» naise saapad / Kuvatõmmis/Youtube

«Kohe, kui me avaldasime naise saabastest pildi, ristis meedia need «adidase» jalatsiteks. Samuti olid naisel seljas rõivad, mis meenutavad tänapäeva moelavadel nähtavat kõrgmoodi ehk see naine tundus olevat oma ajast eest,» sõnas uurimiskeskuse juht Galbadakk Enkbat.

«adidase» naise saapad / Kuvatõmmis/Youtube

Mongoolia moeloojate sõnul oli naine oma ühiskonnas hästi riides ja stiilne, seega võis ta osata riideid õmmelda, samuti oli ta rõivastel tikandeid. Tal oli mitu kihti rõivaid, kuna elas jahedas kliimas.

Arheoloogide teatel aitas naise surnukeha säilitada ta mantel, mida oli värvitud taimsete värvidega.

Naisele oli hauda pandud kaasa vildist vöökott, milles olid looduslikud kosmeetikatarbed, peegel, õmblusnõelad, niit, kamm ja nuga. Lisaks veel neli paari rõivaid ja mitmesuguseid anumaid.

Naise, kelle matmispaik asus 2803 meetri kõrgusel Altai mäestikus, lähedale oli maetud hobune koos sadulaga, ka need olid võrdlemisi hästi säilinud.

Arheoloogide hinnangul viitavad nii matmispaik kui ka hauapanused, et see naine kuulus Turgi hõimu ja tegemist on esimese täiusliku selle hõimu matusega, mis on Kesk-Aasiast leitud.

Aasta tagasi hakkasid Mongooliast leitud naise kohta levima vandenõuteooriad, et tegemist võib olla ajaränduriga, kes sattus 20. või 21. sajandisse, nägi adidase jalatseid, läks oma aega tagasi ja lasi endale umbes samasugused teha.

Altai mäestik asub Venemaal, Mongoolias, Hiinas ja Kasahstanis, selle kõrgeim tipp Beluhha on 4506-meetrine.