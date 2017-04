Gerry Weberi moeetendus tõi lavale kurvikad kaunitarid! Kalle Sepp: Ilus naine ei pea kindlasti mitte olema kõhn

Vahel jääb moeetendusi vaadates mulje, et suurem osa moodi on mõeldud peenikestele. Nii see siiski ei ole! Gerry Weberi rõivad istuvad ideaalselt nii suurema kui saledama seljas. Säravad pluss-suuruses modellid näitasid kõigile, et iga naine igas mõõdus võib olla imeline.