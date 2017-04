Saage tuttavaks: nemad on «Naabrist parem» osalejad

Aleksandr (38) töötab sisseostu juhina, kuid on õppinud ka tehnilist ehitust. Aleksandri suureks hobiks on sport!

STIIL: Esteetiline, funktsionaalne ja looduslik.

KORTER 4 – perekond kaunid ja sportlikud

Tõeline energiapomm Jana, jalgpallur Siim-Sten ja nende pisike plikatirts Mia Isabela!

Jana ja Siim-Sten on saates oma pisikese 7-kuuse printsessi Mia Isabelaga. Nad teevad kõike suure pühendumuse ja kirega ning on ka ise öelnud, et näevad head välja.

Jana (24) on hetkel pisikese printsessiga kodus, kuid treenib siiski vapralt Avis Rapla korvpalliklubi cheerleadereid. Enne Mia Isabelaga koju jäämist töötas digiturunduse valdkonnas. Üle kõige armastab Jana tantsimist, kuid suurima rõõmuga veedab ta kõik oma vaba aja oma pisikese ja rõõmsameelse printsessiga. Elukaaslane Siim-Sten iseloomustab Janat kui maailma kõige hoolivamat ja armsamat inimest, kes on talle igal hetkel toeks. Muidugi ei jäta ta ka lisamata, et Jana on maailma kõige ilusam ema! :)

Siim-Sten (24) on treener jalgpalliklubis Tallinna Kalev. Veel eelmisel aastal oli ta Nõmme Kaljus profijalgpallur. Tema hobideks on kõik spordiga seonduv, sealjuures vahel ka tugitoolisport. Kuid kõige südamelähedasem on siiski jalgpall! Lisaks mängib Siim-Sten Raplamaa JK eest Eesti II liigas. Jana iseloomustab meest kui maailma kõige toredamat ja armastavamat, kes teeb kõike suure pühendumuse ja kirega. Jana ei jäta ka mainimata, et lisaks headele iseloomuomadustele, näeb Siim-Sten ka ülihea välja.

STIIL: Modernne ja maalähedane.

