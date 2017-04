Galerii! H&M esitles moemõjutajatele kestlikku «Conscious Exclusive» kollektsiooni

H&Mi «Conscious Exclusive» kollektsioonist leiab jätkusuutlikest materjalidest valmistatud kaasaegseid esemeid nii argirõivastumiseks kui pidulikeks sündmusteks. Läbi aastate on «Conscious Exclusive» andnud H&Mi disaineritele võimaluse eksperimenteerida uute, huvitavate ning jätkusuutlike materjalidega. Selleaastases kollektsioonis on kasutatud näiteks taaskasutuspolüestrit ja -polüamiidi, orgaanilist puuvilla, siidi ja lina, Tencel®-it ning Lyocel®-i. Uue materjalina on sellel aastal käiku võetud BIONIC®-polüester, mis on osaliselt valmistatud randadelt kogutud plastikjäätmetest ning osaliselt taaskasutusse saadetud joogipudelitest. Ürituse külalised said lisaks kollektsioonile nautida ka moeinstallatsiooni, mis demonstreeris õrna ja unenäolise BIONIC®-kleidi teekonda toormest kauni moeesemeni. Iga taolise plisseekleidi valmistamiseks kulub 89 standardsuuruses plastikpudelit.

H&M esitles moemõjutajatele kestlikku "Conscious Exclusive" kollektsiooni / Meisi Volt

«Conscious Exclusive» kollektsioonil on oluline roll H&Mi liikumises jätkusuutlikuma tuleviku suunas. Tänapäeval on kogu H&Mi tootevalikust 26% tehtud jätkusuutlikest materjalidest ja eesmärk on seda osa igal aastal kasvatada. H&M on püstitanud eesmärgid iga tootegrupi puhul, näiteks soovitakse kasutada 2020. aastal 100% mahus jätkusuutliku päritoluga puuvilla. Kõik see annab tunnistust H&Mi pühendumusest teha jätkusuutlik ja kvaliteetne mood kättesaadavaks võimalikult paljudele inimestele.

H&M esitles kestlikku "Conscious Exclusive" kollektsiooni / Meisi Volt

Tallinna showroom’i esitlusele saabusid teiste seas moeblogijad Aljona Eesmaa, Lucine Ayanian, Kätriin Kübar, Mari-Liis Suvi, Valeria Melnikova, Triinu Maasik, moeguru Jevgeni Fokin, tippstilistid Johanna Eenma ja Merit Boeijkens ning moetööstusesse värskeid jätkusuutlikke ideid toova Global Change Awardi eelmise aasta võidutiimi Reverse Resources esindaja Ann Runnel.

H&M esitles kestlikku "Conscious Exclusive" kollektsiooni / Meisi Volt

Vaata galeriist!