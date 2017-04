Eddie Murphy vend kaotas võitluse raske haigusega

Eile avalikustas Murphyde perekond avalduse, milles öeldi, et nende südamed on täis kurbust. Kaotati poeg, vend, onu ja sõber. «Charlie täitis meie südamed armastuse ning naeruga ja ei möödu päeva, mil me temale ei mõtleks. Täname teid kõiki toetuse ning kaastundeavalduste eest. Palume sellele vaatamata austada meie privaatsust sellel raskel ajal,» oli perekonna sõnum.

Charlie Murphyst jäid maha kolm last. 2009. aastal suri Charlie abikaasa Tisha Taylor Murphy emakakaelavähki. Nad olid abielus 12 aasta.