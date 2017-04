Video: kas Kushner ja Bannon matavad «sõjakirve»?

Möödunud nädalal teatas rahvusvaheline meedia, et Bannon eemaldati rahvuslikust julgeolekunõukogust ning paljud peavad seda märgiks, et Bannoni võim on hakanud vähenema.

Oli ka neid, kes leidsid, et Bannon tegi oma töö seal ära ja tal oligi aeg lahkuda. Ta asendas sealt lahkunud Michael Flynni, kelle asemele tuli nõunikuks Herbert Raymond McMaster, kes üritas Bannonit takistada sekkumast välispoliitikasse.

Kushner on aga üsna vaikselt pannud jala välispoliitilise ukse vahele, hiljuti käis ta Trumpi esindajana Iraagis ja valmistas ette president Trumpi kohtumist Hiina presidendi Xi Jinpingiga.

Väidetavalt oskab noorem ja kavalam Kushner, kes on ka Trumpi pereliige, oma äia mõjutada tegema tema tahtmist mööda. Bannon omakorda üritab Kushneri jalgealust kõigutada, et Trump teda vähem kuulda võtaks.

Väidetavalt sai Trumpil möödunud nädalal kahe talle lähedase mehe «sõdimisest» küllalt ning ta kutsus mõlemad Floridasse Mar-a-Lago residentsi, kus nad pidid «suu puhtaks rääkima».

Donald Trump ja Jared Kushner / © Kevin Lamarque / Reuters/REUTERS/scanpix

USA meedia teatas siis, et «Trump tegi mõlema mehe suunas hoiatuslaske».

New York Timesi ja Reutersi teatel lubasid Bannon ja Kushner «sõjakirve» maha matta, kuid kas see ka teoks saab, on veel lahtine.

Bannonile lähedaste isikute sõnul ei saa Bannon seda «lahingut» võita, kuna Kushner on osa Trumpi perest ja Trump on oma pereliikmete suhtes väga lojaalne. Bannon olevat valmis oma ideede eest seisma niikaua, kuni Trump teda kuulda võtab, kui aga president teda enam ei kuula, siis on ta valmis lahkuma.

Politoloogide arvates oleks Bannoni vallandamine või tema tagasiastumine Valgele Majale tagasilöök, kuna siis kaotaks Trump osa oma eesmärkide «Make America Great Again» ja «America First» toetajaskonnast, kuna nende programmide taga on eelkõige Bannon.

Kui New York Posti reporter küsis selle nädala teisipäeval Trumpilt, et kas ta usaldab Bannonit, ei andnud president selget vastust.

«Mulle Steve meeldib, kuid ta liitus minu kampaaniaga võrdlemisi hilja. Olin saanud hakkama nii senaatorite kui kuberneridega, olin ise loonud strateegia, mis aitas kavalpead Hillary Clintonit lüüa,» lausus Trump.