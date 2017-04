Reality-tähed Heidi Montag ja Spencer Pratt ootavad esimest last

Paar, kes on koos olnud kümme aastat ja abielus kaheksa, saab oma esimese lapse oktoobris, kirjutab Us Weekly.

30-aastane Heidi ja 33-aastane Spencer olid enda sõnul uudisest teada saades eufoorias.

«Ma ei suuda kirjeldada, milline tema näoilme oli! Ta sõna otses mõttes säras. Arvasin, et ta ütleb, et ta tegi muffineid või banaanileiba. Heidi ütles hoopis: «Ma olen rase!» ja ma mõtlesin, et vau, see on palju põnevam kui muffinid!» meenutas Spencer.

«Ma hakkasin nutma ja ta embas mind. Ma pole kunagi rohkem elevil olnud. Meile hakkab reaalsus kohale jõudma, et me saame lapse. Olen lugenud kõiki raamatuid rasedusest ja nüüd mõistan, et ma ei tea tegelikult midagi,» lisas Heidi.