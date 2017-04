Müürisepp ja Selde lahkavad baariteraapias oma suhet: me ise ka ei saa aru, kas me oleme koos või ei ole koos

«Meid vaevab see, et ega me ise ka ei saa aru, kas me oleme koos või ei ole koos,» rääkis Müürisepp «Ringvaates», mis neid vaevab.

Kaisa Selde ütles, et nad on kõnealuses lavastuses osaliselt ka ise terapeudid ning üritavad teiste suhete parendamise läbi maailma paremaks teha, vahenab Menu.

Müürisepp lisas, et nende suhe on lihtsalt alusliin, mida mööda nad liiguvad: «Üritame publikuga kaasa rääkida, loodetavasti julgeb publik meiega selles teraapias kaasa arutada ja kulgeda. Muidugi on see väga isiklik asi, aga armastus on ju ka asi, millega me kõik kokku puutume.»