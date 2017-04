Galerii: «Prooviabielu» Helen ja Liisa valisid mehed välja

Viimases saates viis Helen Marko hobusega sõitma ja selgus, et Marko oli esimene mees, kes selle katse ilma igasuguste probleemideta läbi tegi.

Liisa viis Madise pesu ostma, mis pani mehe silmad tõeliselt särama.

Helen tegi esimest korda kodus süüa koos mehega. Kuid kui nad koos Markoga välja läksid, naasis paari tunni pärast vaid Marko ning Helen kadus nagu tina tuhka.

Madis korraldas Liisale romantilise õhtusöögi ning pilk magamistuppa näitas, et romantikasse ja söögitegemisse tasub panustada. Madis näitas Liisale enda Võhma kodu, kus Liisa järeldas, et see elamine vajab naisterahva kätt. Madis tegi üllatuse, mis võttis Liisa sõnatuks - ta kinkis Liisale sõrmuse, mis sobis naisele ideaalselt. Liisa pani sõrmuse julgelt sellesse sõrme, kuhu käib kihlasõrmus. «Kui tahta ka saateväliselt koos olla, ei saa takistuseks ka see, et ta elab Võhmas,» arvas Liisa.

Liisa ja Madis läksid paintballi mängima ning nendega liitus ka Helen. Liisa andis eelmise proovimehe Steni kingitud kõrvarõngad Helenile, mis sobisid stiili poolest viimasele ideaalselt.

Liisa ja Madise vahel lendas sädemeid nii heas kui halvas mõttes. «Kohe kuidagi nähvas. Siukseid olukordi on veel,» avastas Madis Liisa kurja külje.

«Ma olen sellist bitchi mänginud, siis mõni teine mees võtaks kohvrid ja läheks uksest välja,» teatas Liisa. Liisa seletas, et talle meeldiks, kui Madis end rohkem kehtestaks. Sellegipooles saatis Liisa Madise ära segaste tunnetega.

Saate lõpus valis Liisa välja Žiga.

Helen kadus saate lõpus kaamerate eest, kuid ka tema valik oli tehtud. Kohe pärast saate võtteid märkis Helen sotsiaalmeedias, et ta on suhtes Kalvi-Kallega.