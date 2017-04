Vaata! Parim Poola DJ filmis oma uue muusikavideo Eestis: kaasa teevad Liisa Leetma ja Merilin Taimre

ATOM-i videos osalevad Eesti Instagrami staar Liisa Leetma, vlogger ja sotsiaalmeedia staar Vlad Freedom, Vita Pictura peaprodutsent Serj Rimma ning parim Eesti postitantsija Natalja Zubkova. Cameo teeb videos Soome modell ja ilublogija Sofia Dao Leppäkorpi.

Tom Swoon filmis Eestis muusikavideo. / Natalie Pastakeda

Muusikavideo ATOM on täies mahus filmitud Tallinnas, Eestis. Video režissöör on Soomest pärit Jarkko Jortikka, kes on ka filmiproduktsiooni ettevõtte Vita Pictura Finland kaasasutaja. Kinematograafilised lahendused videole on loonud Ermins Baltais - Läti päritolu operaator, kes õpib Eestis asuvas Balti Meedia ja Filmikoolis. Koostöös Vita Picturaga on tal valminud mitu muusikavideot ja koos filmiti ka Weekendi festivali Soomes.

Lisaks ATOM-i videole produtseeris Vita Pictura meeskond Tom Swoonile Live Show visuaalid, mis hakkavad saatma ta DJ sette suurel ekraanil kontserttuuril üle maailma. Live Show visuaalide režissöör on Terry from the East (Andri Peetso) ja videotes astuvad üles sotsiaalmeediakuulusus ja modell Reelika Bergman ning sotsiaalmeediastaar, terviseblogia ning fitness modell Merilin Taimre, kelle kirjasulest on ilmunud raamat, mis tutvustab tervisele kasulikke retseptide ja kutsub üles tervislikule elustiilile.