Video: mehed ostsid eBayst vana tanki ja leidsid sellest kulda

Nad jäädvustasid kullaleiu videole, mis jõudis sotsiaalmeediasse, samas ei jäänud kuld neile, vaid nad loovutasid selle võimudele, edastab The Sun.

Meeste arvates võib see kuld jõuda Iraagi tanki 1990. aastal, mil Iraagi üksused tungisid Kuveiti ja võtsid sealt nii mõndagi väärtuslikku.

«See kuld kaalub 25 kilogrammi. Mida me sellega teeme ja kust see pärineda võib? Oletatavalt Kuveidist või Iraagist,» teatab Mead videol.

Ta lisas, et nad peavad kullaleiust politseile teatama, sest tegemist võib olla ebaseadusliku kullaga. Politsei on nüüdseks selle kulla paigutanud Londonis seifi.

Varem kuulus see tank 23-aastasele Joe Hewesile, kes selle restaureeris, kuid tema tankist kulda ei leidnud.

T-54 tanke hakati Nõukogude Liidus tootma 1947. aastal, neist said Nõukogude Liidu põhitankid. Nõukogude Liit eksportis neid tanke mitmesse riiki, mille tõttu on need osalenud paljudes 20. sajandi relvakonfliktides. Militaarekspertide andmetel on selliseid tanke toodetud kuni 110 000, olles enim toodetud tanki tüüp maailmas.