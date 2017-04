Pilk peale! Kuidas otsis Kalvi-Kalle omale naist kolm aastat tagasi?

Viimati 2014.aasta oktoobrikuus portaalis Flirtic.ee tegev olnud maamees Kalvi-Kalle on enda kohta kirjutanud otsekohese tutvustuse. Loe ülevaadet muutmata kujul:

«Minu nimi on kalvi-kalle, olen Mees ja 20 aastat vana. Tähemärgilt olen skorpion ja mu elukoht on Rapla, Eesti. Saidil Flirtic.ee olen olnud registreeritud alates 26.10.2013. Kui meil on ühised huvid, võid saata mulle kirja, teha kingituse või kutsuda kohtingule. Mul on lõpetamata keskharidus. Räägin eesti keelt. Minu emakeel on eesti. Mul pole lapsi. Ma suitsetan.»

Praegune telestaar on teinud portaalis ka teste, mis näitavad, et ta on usaldusväärne, alati otsekohene, unikaalne. Lisaks on tema elus väga tähtis roll rahal.

Kalvi-Kallel on ka kirevad huvid:

teab oma hinda

omab stiilitunnet

on võimelime endale puhkusereisil armuseiklust lubama

armastab nalja visata

oskab naudingut leida pisiasjadest

on tasakaalukas