Video: Hiina autonoomsest piirkonnast leiti siidiga kaetud muumia ja Vana-Kreeka jumalannade kauss

Arheoloogide sõnul näitavad need leiud, millised esemed liikusid sajandeid tagasi kaubateel, mis hiljem sai nimeks Siiditee, Aasiast Euroopasse ja vastupidi, edastab Live Science.

Hiina arheoloogid tegid Sise-Mongoolias väljakaevamisi 2012 – 2014 ning leiud näitasid, et paika on maetud jõukaid inimesi, oletatavalt Gaoche’i hõimude juhte ja nende pereliikmeid.

Ajalooandmetel vallutasid Gaoche' ide ala põhjapoolt pärinenud Wei dünastia, mis valitses 386 – 534 pKr, kontrollides enamikku Põhja-Hiinast ja Mongooliast. Nende kontrolli all oli ka osa kuulsast Aasia-Euroopa kaubateest.

Hiina arheoloogiainstituudi arheoloogi Song Guodongi teatel on leitud hõbekausil kujutatud Vana-Kreeka peajumalat Zeusi ning jumalannasid Herat, Aphroditet ja Athenat. Kauss võis Hiina aladele jõuda kas Kesk- või Lääne-Aasiast.

Vana-Kreeka mütoloogias oli Zeus peajumal, ta naine Hera aga naiste ja abielu jumalanna. Athena oli sõjajumalanna, keda sageli kujutatakse kiivri, oda ja kilbiga ning Aphrodite oli armastus- ja ilujumalanna.

Arheoloogid avastasid Sise-Mongooliast kuus hauda, millest viis pärinevad Wei dünastia ajastust. Üks haudadest on umbes 1000 aasta vanune ja see on tõenäoliselt Liao dünastia ajast.

Wei haudadest ühes oli alles siidiga kaetud muumia, mida alles asutakse uurima.

Siidiga kaetud muumia / Kuvatõmmis/Youtube

«Sinna hauda pandu on kaetud kollase siidiga, lisaks on tal kullast kaela- ja peaehe, samuti kullast vöö ja sõrmused ning heast nahast saapad,» teatasid arheoloogid. veel ei ole teada, kas tegemist on naise või mehega.

Kirstul on joonistus majast, millel on punased sambad ja sinistest kividest katus.

«Veel on seal kujutatud maja omanikku ümbritsetud valge näoga teenijatest, kes kas seisavad või istuvad. Omanikku on rõhutatud, et teda teenijate seast esile tuua,» selgitasid arheoloogid.

Matmispaik, kus mitu aastat toimusid väljakaevamised, on sajandite jooksul mitmel korral olnud hauaröövlite sihtmärgiks.