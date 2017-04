Äge video otse peo keerisest! DJ Shromik pani räpparid proovile

«Asi oli lihtne. Eelmisel aastal lindistasime minu stuudios esimese osa sellele asjale. Paljud MC-d tulid kokku ja mina mängisin neile DJ-seti stiilis ette enda äranägemise järgi instrumentaale ja nemad ise valisid, et millal on õige aeg mikker valida ja peale lennata. Salmid võisid olla otse peast, aga ka ette kirjutatud,» rääkis seda aktsiooni läbi viinud DJ SHROMIK ning lisas: «Esimene kord oli veits konarlikum, aga sellel korral asi töötas päris hästi - eks iga korraga edasi. Olen hakanud juba planeerima järgmist cypherit ning see peaks toimuma juunis ja Tallinnas, aga rohkem infot tuleb siis, kui on õige aeg seda jagada.»

HOME STUDIO Cypheris astusid ülesse Hanf Kungist tuntud räpparid Seaduskuulekus, Grinks ja Kozinka. RAW Crew-d esindas R.V. ning lisaks olid veel Don Diisel ning naissugu esindavad Lisann ja Helena räpipundist HOAX.