Elu24 Live/ Külla tuleb temperamentne eluvend Erich Krieger

Kas teadsid, et Erich Krieger (56) on sündinud Alma-Atas? Üles kasvas ja koolis käis mees siiski Tallinna külje all, Lehmja kaheksaklassilises koolis.

Oma juurtelt on aga temperamentne mees hoopis sakslane

Krieger tähendab saksa keeles sõdalast. Laulja on mitmes intervjuus rääkinud, et tema isa Albert oli puhastverd sakslane. Erichu isa ja ema kohtusid Siberis ja tulid Eestisse aastal 1962, Erich oli siis üheksa kuune. Pere asus elama Tallinna lennujaamast vaid 900 meetri kaugusele, Rae valla piirile.

Isakodu on siiani laululembelise mehe lemmikkoht, kus käiakse mediteerimas

"Minu jaoks on see siin maagiline koht ja mul on hea meel, et ma pole seda pärast isa surma maha müünud," rõõmustab mees. Laulja ütleb, et sellesama isakodu trepil on kirjutatud õige mitme tema laulu sõnad ja isegi vikatiga vana peenramaad niites võivad möödakäijad kogemata tema kuulsat häält kuulda.

Kui spordiklubi "Sparta" sai kolmeseks, siis oli õhtujuhiks palutud spordilemb laulu-ja naljamees Erich Krieger

Erich Kriegeri laulurepertuaar on väga lai - rockist kammerlauluni

Tema tuntumad laulud on “Naised on hullud”, “Ma kuulun sulle”, “Sõbra laul” (koos Martin Müürsepaga) ja “Tere hommikust, Eestimaa”.

Muusikuteed alustas Krieger ansamblis "Kulgur" 1977 ja jätkas aastatel 1979-81 Tallinna Tuletõrjemaja tantsuansamblis koos selliste muusikutega nagu kitarrist Are Jaama, klahvpillimängija Urmas Lattikas ja trummar Sven Himma. Ta on esinenud ka koos ansambliga "Elektra" 1984, Aarne Saluveer ja "In Spe" 1987, Alo Mattiiseniga ning kvartetis "Barbershop" 1984-86 koosseisus Jaak Johanson, Mart Mikk ja Laimis Racenajs.

Erich Kriegerit kui lauljat saatis esimene suurem edu 1982. aasta kevadel, kui ta võitis lauluvõistluse “Vilniuse tornid”

Aarne Oidi laulukonkursil aastal 1986 pälvis Krieger Valter Ojakääru lauluga "Valgus" parima vokaalsolisti auhinna. Tõsisem läbimurre toimus siiski 1988. aastal, kui Krieger võitis laulukonkursi “Jurmala ‘88” peapreemia Andres Valkoneni lauluga “Põhjanael”. Ülejäänud on ajalugu. Erich Krieger on edukalt esinenud Taanis, Rootsis, Saksamaal, ja Egiptuses ning USA ja Kanada eestlaste kutsel sealsetes Eesti Majades.

Eesti Kullafondi sarjast ilmus Erich Kriegeri kolmikplaat

30. märtsil ilmus Eesti Kullafondi sarjast Erich Kriegeri kolmikplaat. Kolmel plaadil on kokku 54 lugu, teiste seas loomulikult ka “Sõbralaul”, “Hullud mind veetlevad naised”, "Tere hommikust, Eestimaa", “Ma veel ei pole”, “Musta pori näkku”, “Põhjanael” jpt.

Raadiohääl Owe Petersell kommenteerib kolmikplaati järgmiselt: Minu isiklike lemmikute hulka kuuluvad muuhulgas näiteks sellised laulud nagu „Ma veel ei põle“, „Aita mind, tuli“, „Cornelia“, „Nõnda vaatad sa“, „Ma kuulun sulle“ ja „Hämar ja lihtne su hääl“ – nende laulude sees on kuidagi tundeliselt koos pehmus ja tugevus.

Eks samal moel nagu mehes endaski, sest ega muidu poleks ta nendel aegadel vallutanud tuhandete naiste südameid.

Erich Kriegeri kullafond on Eesti Kullafondi sarjast 55. plaat.

