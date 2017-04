Video: Ivanka Trumpi silmad muutusid pruunist roheliseks

Oletatakse, et ta kasutab rohelisi läätsi kas ilu eesmärgil või ta tõesti vajab neid, edastab Daily Mail.

Ivanka Trump / Jim Watson/AFP/Scanpix

35-aastane Ivanka Trump esines kanali CBS saates «This Morning», kus ta andis saatejuhile Gayle Kingile intervjuu. Saadet näinud märkasid kuulsa naise silmavärvi muutust, küsides sotsiaalmeedias, et mis eesmärgil ta värvi muutis.

Ivanka Trump / BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Scanpix

Kommenteeriti, et veel mõni aeg tagasi oli näha, et Ivanka tavapärane silmavärv on pruun, kuid aegajalt ta silmavärv muutub. Eriti teravalt oli see näha nüüd, kuid ka varem on tähele pandud, et ta pruunid silmad on saanud roheka varjundi, näiteks 2016. aastal Vabariiklaste partei kongressil.

Ivanka Trump / WIN MCNAMEE/AFP/SCANPIX

Ärinaisest Valge Maja nõunikuks saanud naine kannab varasemast konservatiivsemaid rõivaid ja arvatakse, et ka silmavärvi muutus on osa välimuse muutusest.

Ivanka Trump / Olivier Douliery/SIPA/Olivier Douliery/SIPA/Scanpix

Psühholoog Zelana Montminy sõnul muudavad inimesed välimust, ka värviliste läätsede abil silmavärvi, kui ollakse uue alguses. Välised muutused on samas viide, mis toimub inimese sees.

Enne Valgesse Majja tööle asumist käis Ivanka Trump juuksuris, lasknud juukesid lõigata ja heledamaks blondiks värvida 1000 dollari eest.

«Ivanka Trumpi puhul annab ta roheliste läätsedega ja juuksevärvimuutusega märku, et ta ei ole lihtsalt presidendi tütar, vaid iseseisev isiksus ja nõunik ning temasse suhtumist tuleb muuta,» selgitas psühholoog.

Ivanka Trumpil abikaasal, 36-aastasel Jared Kushneril on ka tumepruunid silmad, sama värvi silmad on ka nende kolmel lapsel, Arabellal, Josephil ja Theodore’il.

Ivanka Trump palkas pärast Valge Maja nõunikuks saamist ka New Yorgi tuntud stilisti, austraallase Cat Williamsi, et kostüümid sobiksid ta uue tööga ja ta asus oma garderoobi uuendama.

Ivanka Trumpi on nähtud avalikkuses mitmeid korda moeloojate Oscar de la Renta ja Rouland Mouret rõivastes.