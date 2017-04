President Kersti Kaljulaid sai kutse lameda Maa reivile

«Tegemist on erakorralise sündmusega, sest meile teadaolevalt pole kusagil maailmas sellist reivi varem toimunud,» seisab klubi pressiteates, kus sedastatakse, et klubi pakub võimalust kogeda täiesti lamedat horisonti mõnusa klubimuusika ja valgus-show saatel. Peole pääseb ainult võtmega! Võti = ülihea tuju.

Reivi peaesinejaks on Roger Martinez, hinnatud DJ ja produtsent Hollandist, kes on ka maalikunstnik.

Spetsiaalselt selleks ööks ehitatakse klubisse «lebola», kust saab jälgida NASA videoid ja animatsioone. Kunstilise poole eest vastutavad kohalikud «lamemaalased» ning muidu toredad inimesed.

Lisaks Roger Martinezile hoolitsevad muusikalise rännaku eest kodumaised tegijad: Solid Steel (R2 «Progressioon»), Type-O (9/11, Hüpnootikum) ja Hando Tõnumaa (9/11, Technoir).

Kutse lameda Maa reivile saadeti klubi sõnul ka president Kersti Kaljulaidile.

«Kuulsime, et president on suur muusikahuviline ja kuna ta ise kirjas kõigile Eestimaa inimestele ütles, et soosib teiste suhtes uudishimulikke ja avara mõttemaailmaga tegelasi, otsustasime ka talle kutse saata,» kommenteeris reivi üks korraldajaid Hando Tõnumaa.

Roger Martinezi maalid: rogermartinez.carbonmade.com/projects/4301887

Roger Martinezi muusika:

Lameda Maa reiv Facebookis.