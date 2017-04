Telelegend David Letterman langes pärast seksiskandaali depressiooni: kartsin, et kaotan perekonna

Letterman oli sunnitud tele-eetris tunnistama, et tal oli naissoost kolleegidega mitmeid armuafääre, vahendab People. Letterman teadis toona, et tema elu pole enam kunagi endine.

«Kartsin, et mu perekond on läinud,» tunnistas mees. «Ma olen põrgus. Ma elan põrgus kuni elu lõpuni, kuni päriselt põrgusse lähen.»

Nii Lettermani perekond kui suurem osa töötajaid ei teadnud, et mees kaadri taga naistega lõbutseb ning teiste seas oma kauaaegse assistendiga magab, ehkki kuulujutud olid kõlanud juba aastaid.

«Ma ei tahtnud välja minna. Väljas olin hirmul. Olin rohkem hirmul kui eales oma elus. Saatetegemine oli mulle suureks abiks,» nentis Letterman.

Letterman on varem tunnistanud, et skandaal oli tema elu madalhetk ja alles hiljem mõistis ta, et ta oleks pidanud töötajatega magamise eest ametist ilma jääma.